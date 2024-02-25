Afyonkarahisar'da motosikletin kamyona çarpması sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi ağır yaralandı
Afyonkarahisar'da meydana gelen trafik kazasında motosikletin kamyona arkadan çarpması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi ise ağır yaralandı. Kazada yabancı uyruklu motosiklet sürücüsü ve yolcu ağır yaralanırken, olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.
Afyonkarahisar'da motosikletin kamyona arkadan çarpması sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi ağır yaralandı.
Yabancı uyruklu H.Z.M. yönetimindeki 03 MA 1329 plakalı motosiklet, Nuribey kavşağında A.M. idaresindeki 27 C 2982 plakalı kamyona arkadan çarptı.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Kazada sürücü H.Z.M. ile motosikletteki S.Y. ağır yaralandı.
Sağlık ekiplerince Afyonkarahisar Devlet Hastanesi'ne kaldırılan H.Z.M. tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Ağır yaralanan S.Y'nin kaldırıldığı Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Hastanesi'nde tedavisi sürüyor.