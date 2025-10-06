Haberler

Afyonkarahisar'da Motosiklet ve Otomobil Çarpıştı: 1 Ölü, 3 Yaralı

Afyonkarahisar'da meydana gelen trafik kazasında bir motosiklet ile otomobil çarpıştı. Kazada motosiklet sürücüsü hayatını kaybederken, üç kişi yaralandı.

H.S. (20) idaresindeki 03 AEV 272 plakalı motosiklet, merkez Susuz beldesinde İ.B. (25) yönetimindeki 03 DR 582 plakalı otomobille çarpıştı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Kazada, motosiklet sürücüsü H.S. hayatını kaybetti, İ.B, R.B. (19) ve S.B. (16) yaralandı.

Yaralılar, sağlık ekiplerince çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Kaynak: AA / Canan Tükelay - Güncel
