Afyonkarahisar'da motosiklet-otomobil çarpışması: 2 yaralı

Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesinde motosiklet ile otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı. Kaza anı güvenlik kameralarına da anbean yansıdı.

Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesi İstasyon Caddesi üzerinde meydana gelen kazada İ.T. idaresindeki 03 KN 134 plakalı otomobil cadde üzerinden sağa dönüş yapmaya çalıştığı sırada yolun sağ tarafından seyir halinde olan A.B.T. (15) yönetimindeki 03 AES 164 plakalı motosikletle çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü A.B.T. ile yanındaki H.T. (15) savrularak yaralandı. Kazanın ardından bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralıları ambulansla ilçedeki hastaneye kaldırdı. A.B.T.'nin durumunun ağır olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili polis soruşturma başlattı.

Kaza anı güvenlik kamerasına da anbean yansıdı. Otomobille çarpışan motosiklettekilerin savrulduğu ve kaldırımda ağaca çarptıkları görüntülerde yer aldı.