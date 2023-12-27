Afyonkarahisar'da motosiklet kazası: Sürücü hayatını kaybetti
Afyonkarahisar'ın Sultandağı ilçesinde motosikletle beton direğe çarpan sürücü hayatını kaybetti. İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan sürücü kaldırıldığı hastanede kurtarılamadı.
Afyonkarahisar'ın Sultandağı ilçesinde motosikletle beton direğe çarpan sürücü hayatını kaybetti.
E.Y. (23) idaresindeki tescilsiz motosiklet, Çamözü köyü mevkiinde beton direğe çarptı.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan E.Y. kaldırıldığı Sultandağı Devlet Hastanesi'nde müdahalelere rağmen kurtarılamadı.