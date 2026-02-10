Minibüsle çarpışan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti

AFYONKARAHİSAR'da minibüsle çarpışan motosikletin sürücüsü Fehmi Yanık (21) hayatını kaybetti.

Kaza, dün akşam saatlerinde Sahipata Mahallesi PTT binası önünde meydana geldi. Fehmi Yanık'ın kullandığı motosiklet ile plakası ve sürücüsünün kimliği öğrenilemeyen minibüs çarpıştı. Görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri ilk müdahalenin ardından Fehmi Yanık'ı ambulansla Afyonkarahisar Devlet Hastanesi'ne götürdü. Fehmi Yanık hastanede tüm çabalara rağmen kurtarılamadı. Hayatını kaybeden Fehmi Yanık'ın Çıkrık Gençlik Spor Kulübü oyuncusu olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.