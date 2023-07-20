Afyonkarahisar'da motosiklet kazası: Bir kişi yaralandı

Afyonkarahisar'ın Çay ilçesinde baraj yolunda meydana gelen motosiklet kazasında bir kişi yaralandı. Kazanın sebebi henüz belirlenemedi.

Afyonkarahisar'ın Çay ilçesinde baraj yolunda kontrolden çıkarak devrilen motosiklet sürücüsü yaralandı.

Kaza, Çay ilçesi Tekke mahallesindeki baraj yolunda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, T.E.Ç., idaresindeki 03 AFE 157 plakalı motosiklet sürücüsünün henüz belirlenemeyen bir sebepten ötürü direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. Kazada yaralanan sürücü T.E.Ç., ihbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil servis ambulansı ile hastaneye kaldırıldı.

Kazanın ardından polis tarafından inceleme başlatıldı. - AFYONKARAHİSAR