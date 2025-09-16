Haberler

Afyonkarahisar'da Motosiklet Kazası: Bir Kişi Hayatını Kaybetti

Güncelleme:
Afyonkarahisar'da hafif ticari araçla çarpışan motosikletin sürücüsü Abdullah K, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Kaza anı güvenlik kameralarına yansıdı.

Y.Ö. idaresindeki 03 EE 245 plakalı hafif ticari araç, 14 Eylül'de Karşıyaka Mahallesi'nde Abdullah K'nin kullandığı 03 AGV 860 plakalı motosikletle çarpıştı.

Kazada motosiklet sürücüsü Abdullah K, ağır yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Ambulansla Afyonkarahisar Devlet Hastanesine kaldırılan Abdullah K, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Öte yandan kaza anı bir evin güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Kaynak: AA / Arif Yavuz - Güncel
