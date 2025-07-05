Afyonkarahisar'da Motosiklet Kazası: Bir Kişi Hayatını Kaybetti

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Afyonkarahisar'da hafif ticari araca çarparak devrilen motosikletin sürücüsü, hastanede hayatını kaybetti.

Afyonkarahisar'da hafif ticari araca çarparak refüje devrilen motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti.

A.H.K. (30) idaresindeki 03 AFB 644 plakalı motosiklet, 3 Temmuz'da Filli Kavşakta T.A'nın kullandığı 03 AAJ 314 plakalı hafif ticari araca çarparak refüje devrildi.

Kazada, ağır yaralanan motosiklet sürücüsü, kaldırıldığı hastanedeki müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Kaynak: AA / Arif Yavuz - Güncel
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