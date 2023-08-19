Afyonkarahisar'da Motosiklet Kazası: 4 Kişi Yaralandı

Afyonkarahisar'da iki motosikletin çarpışması sonucu yaşanan trafik kazasında 4 kişi yaralanırken, olayda motosikletlerden birinin parçalanması ise kazanın şiddetini gözler önüne serdi.

Kaza, Bolvadin ilçe merkezinde meydana geldi. Edilen bilgilere göre, M.Ö., yönetimindeki 35 BHE 495 plakalı motosiklet kavşakta henüz belirlenemeyen bir sebepten ötürü M.K., idaresindeki 03 KF 725 plakalı motosiklet ile çarpıştı. Çarpışmanın etkisi ile motosikletlerden biri parçalanırken, kazada her iki motosiklet sürücü ile H.H.S. ve Z.K., yaralandı. Yaralılar çevredekilerin haber vermesi ile olay yerine gelen 112 Acil servis ekipleri tarafından ambulanslar ile hastaneye kaldırıldı.

Kazanın ardından polis tarafından inceleme başlatıldı. - AFYONKARAHİSAR