Afyonkarahisar'da motosiklet kazası: 1 ölü, 5 yaralı
Afyonkarahisar'ın Dinar ilçesinde otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti, biri çocuk 5 kişi yaralandı.
İ.Ç. (39) idaresindeki 15 ABZ 542 plakalı otomobil, Göçerli köyü yakınlarında F.D'nin (15) kullandığı plakasız motosikletle çarpıştı.
Kazada, sürücüler ile otomobildeki M.Ç. (59), S.Ç. (40) G.Ç. (39) ve N.Ç. (2) yaralandı.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Ambulanslarla Afyonkarahisar'daki hastanelere kaldırılan yaralılardan motosiklet sürücüsü F.D. müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Otomobil sürücüsü İ.Ç, tedavisinin ardından gözaltına alındı.