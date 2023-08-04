Afyonkarahisar'da Motosiklet Hırsızlığı Şüphelileri Tutuklandı

Afyonkarahisar'ın Bolvadin, Çay ve Şuhut ilçelerinden motosiklet çaldıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı. İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Bolvadin ilçesine bağlı Dişli beldesinde M.A.O'nun motosikletinin çalındığı ihbarı üzerine çalışma başlattı. Ekipler, bölgedeki güvenlik kameralarının 218 saatlik kaydını inceleyerek hırsızlık zanlılarının Y.B. ile F.B. olduğunu belirledi. Bolvadin'deki adreslerinde gözaltına alınan iki zanlı, jandarmadaki ifadelerinde Çay ve Şuhut ilçeleriyle birlikte 5 motosiklet çalıp sattıklarını itiraf etti. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliye sevk edilen Y.B. ile F.B, çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince tutuklandı.