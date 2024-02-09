Afyonkarahisar'da Modem Hırsızı Yakalandı
Afyonkarahisar'da bir şüpheli, çeşitli binalardan çaldığı modemleri hurdacıya sattığı gerekçesiyle gözaltına alındı. Şüpheli ifadesinde 14 modem çaldığını itiraf etti.
Afyonkarahisar'daki binalardan modem çalan şüpheli, gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kentteki binalardan modem çalınması şikayetleri üzerine çalışma başlattı.
Ekipler, yaptığı araştırmalarda şüphelinin İ.İ, olduğunu belirledi.
Gözaltına alınan İ.İ'nin emniyetteki ifadesinde, 14 modem çaldığını ve hurdacıya 1200 liraya sattığını söylediği öğrenildi.
Şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.