Afyonkarahisar'da minibüsün refüje devrilmesi sonucu 12 kişi yaralandı
Afyonkarahisar'da meydana gelen trafik kazasında minibüsün refüje devrilmesi sonucu 12 kişi yaralandı. Yaralılar hastanelere sevk edilirken, durumlarının iyi olduğu belirtildi. Kazada refüjdeki ağaçlar da zarar gördü.
Afyonkarahisar'da minibüsün refüje devrilmesi sonucu 12 kişi yaralandı.
Erkan M. idaresindeki 03 BA 284 plakalı işçi taşıyan minibüs, Fuar kavşağı istikametinden Efeli kavşağına seyir halindeyken refüje devrildi.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve emniyet ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan 12 kişi, Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Hastanesi ve Afyonkarahisar Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.
Yaralıların durumunun iyi olduğu bildirildi.
Kazada, minibüsün devrildiği refüjdeki ağaçlar da zarar gördü.