Afyonkarahisar'da minibüsle çarpışan kamyonet sürücüsü yaralandı
AA - Arif Yavuz - Güncel
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Afyonkarahisar'ın Emirdağ ilçesinde minibüs ile kamyonetin çarpışması sonucu bir kişi yaralandı.
Afyonkarahisar'ın Emirdağ ilçesinde minibüs ile kamyonetin çarpışması sonucu bir kişi yaralandı.
T.E, (52) idaresindeki 42 ACS 889 plakalı kamyonet, Otogar Kavşağı'nda, A.A. (57) yönetimdeki 09 ACF 059 plakalı minibüsle çarpışması sonucu devrildi.
Kazada, kamyonet sürücü T.E, yaralandı.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Ambulansla Emirdağ Devlet Hastanesine kaldırılan yaralının, sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
AA / Arif Yavuz - Güncel