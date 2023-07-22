Afyonkarahisar'da Minibüs Kazasında 7 Kişi Hayatını Kaybetti

Afyonkarahisar'da şarampole devrilen minibüste ölenlerin sayısı 7'ye yükseldi. Öte yandan hayatını kaybedenlerin kimlikleri belirlenirken yaralı 14 kişinin tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

Kaza, Çay ilçesi çıkışında meydana geldi. B.K. idaresindeki 03 M 5906 plakalı şehir işçi minibüs sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı. Araç yol kenarındaki şarampole girip ardından ağaçlara çarparak devrildi. Can pazarının yaşandığı kazanın ardından çevredekilerin haber vermesiyle bölgeye çok sayıda polis, jandarma, AFAD ve 112 Acil servis ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri adeta zamana karşı bir yarış başlatırken, kazada yaralanan 14 kişi hızlı bir şekilde ambulanslar ile Çay ve Bolvadin Devlet Hastanelerine kaldırıldı.

Olayda hayatını kaybedenlerin kimlik tespit çalışmaları tamamlandı. Yaşamını yitirenlerin isimlerinin S.A. (15), Ü.C.A. (19), G.B. (60), M.C. (65), N.T. (63), H.K. (51), P.B. (60) olduğu belirtildi. Yaralılarının isimlerinin ise B.K., H.Ç., F.Ç., Z.M., S.T., Ö.T., Ş.A., M.B., H.E., Z.D.Ç., A.Ç., E.U., B.E. ve M.H. olduğu kaydedildi. - AFYONKARAHİSAR