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Afyonkarahisar'da Minibüs Kazası: Şoför Tutuklandı

Afyonkarahisar'da Minibüs Kazası: Şoför Tutuklandı
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Afyonkarahisar'da minibüsün geri manevra yaparken iki yolcunun altında kalmasına neden olan şoför F.T. tutuklandı. Kazada yaralanan iki yolcunun durumu ağır.

AFYONKARAHİSAR'da 2 yolcunun indikleri minibüsünün arkasından geçmek isterken altında kalarak ağır yaralandığı kazaya neden olan aracın şoförü F.T. tutuklandı.

Kaza, cuma günü saat 14.30 sıralarında Merkez Paşa Cami kavşağı yakınlarında meydana geldi. Şehir içi yolcu taşımacılığı yapan F.T. idaresindeki 03 M 0162 plakalı minibüs, yolcu indirme ve bindirmenin yasak olduğu alanda Irak uyruklu N.I.M. (52) ve S.K.Y.'yi (67) indirdi. Minibüsün arkasına geçmek isteyen yolcular, geri manevra yapan şoförün kullandığı aracın altında kaldı. Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine sağlık ekipleri sevk edildi. 2 yaralı, ambulanslarla Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Hastanesi'ne götürüldü. Yaralıların ikisinin de durumunun ağır olduğu öğrenildi. Şoför F.T. ise gözaltına alındı. F.T., emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği nöbetçi hakimlik tarafından tutuklandı.

ARAÇ ÜZERLERİNDEN İKİ KEZ GEÇTİ

Kaza güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde; minibüsten inen 2 yolcunun aracın arkasından geçmek istedikleri sırada şoförünün geri manevra yaptığı, minibüsün çarpması sonucu yere düşen 2 yolcunun aracın altında kaldığı, şoförünün tekrar öne manevra yapıp, yolcuların üzerinden yeniden geçtikten sonra durumu fark edip, aracı durdurduğu anlar yer aldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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