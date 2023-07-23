Afyonkarahisar'da Minibüs Kazası: 7 Kişi Toprağa Verildi

Afyonkarahisar'ın Çay ilçesinde, tarım işçilerinin taşındığı minibüsün devrilmesi sonucu meydana gelen kazada hayatını kaybeden 8 kişiden 7'sinin cenazesi toprağa verildi. Aysun Çetin'in cenaze namazı Çay Merkez Çarşı Camii'nde kılındı. Cenazeye Sultandağı Kaymakamı Murat Demirbilek, İl Jandarma Komutanı Albay Yılmaz Kırgel, Çay Belediye Başkanı Hüseyin Atlı ve ilçe protokolü katıldı. Aysun Çetin'in cenazesi kılınan namazın ardından toprağa verildi.

AKKUŞ KARDEŞLER YAN YANA DEFNEDİLDİ

Bir hafta önce kiraz bahçesinde çalışmaya başladığı öğrenilen ve dünkü kazada yaşamını yitiren Salih Akkuş ve Ünal Akkuş kardeşler ise Çay Asri Mezarlığı'nda yan yana defnedildi. Perihan Bayer'in de yarın Çay Merkez Çarşı Camii'nde kılınacak namaz sonrasında defnedileceği belirtildi. Perihan Bayer'in oğlu Kadir Bayer'in Hakkari'de uzman çavuş olarak görev yaptığı öğrenildi. Aynı kazada yaşamını yitiren diğer kişilerin de Çay ilçesinde defnedildiği belirtildi.

'OLAN GERİDE KALANLARA OLDU, ÇOCUKLARA OLDU'

Şener Yener (58), dayısının kızı Aysun Çetin'in vefat ettiği kazanın nasıl olduğunu bilmediğini belirterek, "Direksiyon hakimiyetini mi kaybetti, rot mu koptu bilen yok. Ama olan geride kalanlara oldu, çocuklara oldu, ölen kurtuldu ama acı ailede kalan çocuklara oldu" dedi. Şener Yener, denetimlerin sıklaştırması için de talepte bulundu.

SINAVI GEÇMİŞ, BELGEYİ ALMAMIŞ

Gürcü Köroğlu da Isparta'nın Yalvaç ilçesinden teyzesinin kızı Aysun Çetin'in cenazesi için geldiğini söyleyerek, "Dün aldık haberini gece. Yaralı biliyorduk ama vefat etti. Maalesef kiraz bahçesinden gelirken kaza yapmış araba. Kazada kendisi vefat etti, kızı da ameliyattaydı. Şu anda yoğun bakımda" diye konuştu.

Diğer yandan minibüsü kullanan şoför B.K.'nin (19) ehliyet sınavından geçtiği ve sertifikasını aldığı ancak sürücüsü belgesini henüz almadığı öğrenildi. (DHA)