Afyonkarahisar'da Minibüs Kazası: 2 Yaşındaki Çocuk Hayatını Kaybetti
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Afyonkarahisar'da bir minibüs, yolcu indirme bindirme yaptıktan sonra hareket ettiği sırada önüne çıkan 2 yaşındaki çocuğa çarptı. Kazada ağır yaralanan çocuk, hastanede yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.
Afyonkarahisar'da minibüsün altında kalan 2 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti.
B.K idaresindeki (28) 03 M 0099 plakalı şehir içi yolcu minibüsü, merkez Yüksel Varlı İlkokulu yakınlarında yolcu indirme bindirme yaptıktan sonra hareket ettiği esnada, önüne çıkan 2 yaşındaki Ş.E.M'ye çarptı.
Kazada ağır yaralanan Ş.E.M, kaldırıldığı Afyonkarahisar Devlet Hastanesinde müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.
Kaynak: AA / Canan Tükelay - Güncel