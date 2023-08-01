Afyonkarahisar'da Minibüs Kazası: 2 Yaşındaki Çocuk Hayatını Kaybetti

Afyonkarahisar'da bir minibüs, yolcu indirme bindirme yaptıktan sonra hareket ettiği sırada önüne çıkan 2 yaşındaki çocuğa çarptı. Kazada ağır yaralanan çocuk, hastanede yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.