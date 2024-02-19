Afyonkarahisar'da minibüs ile tır çarpıştı: 14 yaralı
Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde minibüs ile tırın çarpışması sonucu biri ağır 14 kişi yaralandı. Sürücüler ve yaralılar hastanelere kaldırıldı.
Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde minibüs ile tırın çarpışması sonucu biri ağır 14 kişi yaralandı.
M.Y. idaresindeki 03 AAS 175 plakalı sera işçilerini taşıyan minibüs, Sandıklı ilçesi Ofis Kavşağı'nda S.B. yönetimindeki 52 K 0626 tırla çarpıştı.
İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan sürücüler ve 8 kişi Sandıklı Devlet Hastanesine, 3 kişi Afyonkarahisar Devlet Hastanesine, durumu ağır olan bir kişi de Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesine (AFSÜ) kaldırıldı.