Afyonkarahisar'da minibüs ile tır çarpıştı: 12 yaralı
Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde meydana gelen trafik kazasında minibüs ile tır çarpıştı ve 12 kişi yaralandı. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde minibüs ile tırın çarpışması sonucu 12 kişi yaralandı.
M.Y idaresindeki 03 AAS 175 plakalı sera işçilerini taşıyan minibüs, Sandıklı ilçesi Ofis Kavşağı'nda S.B yönetimindeki 52 K 0626 tırla çarpıştı.
İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazada sürücülerle birlikte 12 kişi Sandıklı Devlet Hastanesine kaldırıldı.