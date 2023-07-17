Afyonkarahisar'da minibüs ile patpat çarpıştı: 4 yaralı

Afyonkarahisar'da minibüs ile patpat diye tabir edilen tarım aracının çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı.

Kaza, Sultandağı ilçesi Yakasenek köyünde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, E.D, (21) idaresindeki 27 ADN 518 plakalı minibüs, C.K'nin (60) kullandığı tarım aracıyla çarpıştı. Kazada, patpat sürücüsü ile araçtaki G.K, (63), L.K, (55) ve minibüste bulunan N.D. (19) yaralandı. Kazanın ardından çevredekilerin haber vermesi ile bölgeye gelen 112 Acil servis ambulansı ile hastaneye kaldırıldı.

Kazanın ardından jandarma tarafından inceleme başlatıldı. - AFYONKARAHİSAR