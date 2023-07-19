Afyonkarahisar'da Minibüs ile Otomobil Çarpıştı: 1 Ölü, 6 Yaralı

Afyonkarahisar'ın İscehisar ilçesinde meydana gelen trafik kazasında minibüs ile otomobil çarpıştı. Kazada 1 kişi hayatını kaybederken, 6 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı ve soruşturma devam ediyor.

Afyonkarahisar'da minibüs ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, 6 kişi yaralandı.

Kaza, dün gece Afyonkarahisar'ın İscehisar ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, B.T.Ç, (21) idaresindeki 35 BPZ 015 plakalı otomobil, Afyonkarahisar - Ankara kara yolu Seydiler beldesi yakınlarında yolun karşısına geçerek, T.K.'nın (40) kullandığı 58 ACT 925 plakalı minibüsle çarpıştı. Kazada, sürücüler ile minibüste bulunan S.T., F.K., Y.T., G.T. ile Z.A. yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ambulanslarla, Afyonkarahisar'daki hastanelere kaldırılan yaralılardan otomobil sürücüsü B.T.Ç., müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor. - AFYONKARAHİSAR