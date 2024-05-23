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Afyonkarahisar'da Milli Savunma Bakanlığı Armoni Mızıkası Komutanlığı konser verdi

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Afyonkarahisar'da Milli Savunma Bakanlığı (MSB) Armoni Mızıkası Komutanlığı, Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. yıl dönümü etkinlikleri kapsamında konser verdi. Konserde orkestra, birçok eseri seslendirdi.

Afyonkarahisar'da Milli Savunma Bakanlığı (MSB) Armoni Mızıkası Komutanlığı Türkiye Cumhuriyeti'nin 100'ncü yıl dönümü etkinlikleri kapsamında konser verdi.

Konser, Afyon Kocatepe Üniversitesi (AKÜ) Ahmet Necdet Sezer (ANS) Atatürk Kongre Mekezi'nde gerçekleştirildi.

Armoni Mızıkası Komutanı ve Şef Bando Yarbay Levent Türkel yönetimindeki orkestra, ayyıldız rapsodi, nihavent longa, Gaziantep yolunda, Karahisar Kalesi, Efem, Yalgızam, Mazi Kalbimde Yaradır, Kerkük Zindanı, Ah Bir Ataş Ver, Dere Geliyor Dere, Gökte Yıldız Aymusun, Ata barı ve 100. Yıl Marşı'nı seslendirdi.

Konsere, Vali Kübra Güran Yiğitbaşı, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Numan Yöner ve vatandaşlar katıldı.

Kaynak: AA / Güncel

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