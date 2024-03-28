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Milli İrade Platformu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı destekleyeceğini açıkladı

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Afyonkarahisar'da Milli İrade Platformu Başkanı Ali Zengin, 31 Mart Mahalli İdareler Seçimi'nde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve yol arkadaşlarını destekleyeceklerini açıkladı.

Zengin, yaptığı yazılı açıklamada, 31 Mart'ta 61 milyon 441 bin 882 seçmenin sandığa giderek iradesini yansıtacağını belirtti.

Halkın bu demokratik olgunluğu ve tercihleri doğrultusunda oluşan yönetimler sayesinde ülkenin özellikle son yıllarda istikrarlı bir şekilde yönetilerek büyüdüğünü aktaran Zengin, şunları kaydetti:

"Sağlık, ulaşım, eğitim, iletişim, savunma sanayi gibi birçok alanda büyük yatırımlar hayata geçirilmiş ve başarılı sonuçlar alınmıştır. Böylece Türkiye Cumhuriyeti bölgesinde hem ekonomik hem de siyasi bir çekim ve güç merkezi olmuştur. Gönül coğrafyamızla köprüler kurulmuş ve kadim medeniyetimizle ilişkilerimiz geliştirilmiştir. Son yıllarda ülke içindeki ve dışarıdaki şer odakları tarafından hayata geçirilen sinsi engelleme ve darbe girişimlerine rağmen söz konusu ilerleme devam etmiştir."

Zengin, bir ülkenin kılcal damarları olan sivil toplum örgütlerinin hem hukuki manada hem de faaliyet alanında eski dönemlerle kıyaslanmayacak derecede destek gördüğünü kaydetti.

Milli İrade Platformu olarak Afyonkarahisar'da istikrar, özgürlük, güven, huzur ve ilerlemeden yana iradelerini sandığa yansıtacaklarını aktaran Zengin, daha önce olduğu gibi güçlü ve kararlı bir şekilde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve yol arkadaşlarını destekleyeceklerini ifade etti. ???????

Kaynak: AA / Güncel

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