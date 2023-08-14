Afyonkarahisar'da Midibüs Kazası: 30'a Yakın Yaralı

Afyonkarahisar'da midibüs devrildi: 30'a yakın yaralı var

AFYONKARAHİSAR - Afyonkarahisar'da midibüsün devrildiği kazada ilk belirlemelere göre 30'a yakın kişi yaralandı.

Kaza, Emirdağ ilçesi Suvermez Kavşağı'nda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, kamyonet ile çarpışan midibüs kontrolden çıkarak devrildi. Kazada 4'ü ağır olmak üzere 30'a yakın kişi yaralandı. Kurtarma ekiplerinin bölgedeki çalışmaları sürüyor.