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Afyonkarahisar'da Midibüs Kazası: 30'a Yakın Yaralı

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Afyonkarahisar'da meydana gelen midibüs kazasında 30'a yakın kişi yaralandı. Kazanın güvenlik kameralarına yansıyan görüntüleri ortaya çıktı.

Afyonkarahisar'da midibüs devrildi: 30'a yakın yaralı var

AFYONKARAHİSAR - Afyonkarahisar'da midibüsün devrildiği kazada ilk belirlemelere göre 30'a yakın kişi yaralandı.

Kaza, Emirdağ ilçesi Suvermez Kavşağı'nda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, kamyonet ile çarpışan midibüs kontrolden çıkarak devrildi. Kazada 4'ü ağır olmak üzere 30'a yakın kişi yaralandı. Kurtarma ekiplerinin bölgedeki çalışmaları sürüyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Onur Dal - Güncel

Karahisar 3. Sayfa Güncel Haberler

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