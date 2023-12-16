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Afyonkarahisar'da Midibüs Devrildi: 25 Kişi Yaralandı

16 Aralık 2023 20:24 Güncelleme: 20:26 Abone Ol

Afyonkarahisar-Ankara kara yolu Susuz beldesi kavşağında yol kenarına devrilen midibüste bulunan 25 kişi yaralandı. Olay yerine polis, jandarma, itfaiye, sağlık ve karayolları ekipleri sevk edildi. Yaralılar, Afyonkarahisar'daki hastanelere kaldırıldı ve hayati tehlikelerinin olmadığı belirtildi.