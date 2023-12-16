Afyonkarahisar'da Midibüs Devrildi: 25 Kişi Yaralandı
Afyonkarahisar-Ankara kara yolu Susuz beldesi kavşağında yol kenarına devrilen midibüste bulunan 25 kişi yaralandı. Olay yerine polis, jandarma, itfaiye, sağlık ve karayolları ekipleri sevk edildi. Yaralılar, Afyonkarahisar'daki hastanelere kaldırıldı ve hayati tehlikelerinin olmadığı belirtildi.
Afyonkarahisar'da yolcu taşıyan midibüsün devrilmesi sonucu 25 kişi yaralandı.
M.Ö. (33) idaresindeki 03 ZC 378 plakalı yolcu midibüsü, Afyonkarahisar- Ankara kara yolu Susuz beldesi kavşağında yol kenarına devrildi.
Kazada, sürücü ile midibüsteki 24 kişi yaralandı.
İhbar üzerine kaza yerine polis, jandarma, itfaiye, sağlık ve karayolları ekipleri sevk edildi.
Ambulanslarla Afyonkarahisar'daki çeşitli hastanelere kaldırılan yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı bildirildi.