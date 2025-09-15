Haberler

Afyonkarahisar'da Midibüs Devrildi: 12 Yaralı

Afyonkarahisar'da yağış nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkan bir yolcu midibüsü devrildi. Kazada 12 kişi hafif yaralandı ve hastanelere sevk edildi.

AFYONKARAHİSAR'da yağış nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkan yolcu midibüsünün devrildiği kazada 12 kişi yaralandı.

Kaza saat 19.30 sıralarında İscehisar girişinde meydana geldi. İscehisar-Afyonkarahisar güzergahında yolcu taşımacılığı yapan İscehisar Belediyesi'ne ait yolcu midibüsü yağış nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkarak devrildi. Kazada 12 kişi hafif şekilde yaralandı. Yaralılar Afyonkarahisar Devlet Hastanesi, Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Hastanesi ve İscehisar Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Olayla ilgili polis tarafından soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
