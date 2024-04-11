Afyonkarahisar'da mezarlık ziyaretinde tartışma: Bir kişi öldü, bir kişi yaralandı
Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde mezarlık ziyaretinde tartıştığı kardeşlerden birini tabancayla öldürdüğü, diğerini de yaraladığı öne sürülen şüpheli tutuklandı.
İlçe Jandarma Komutanlığında işlemleri tamamlanan K.K, hastanedeki sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi.
Zanlı, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince "kasten öldürme" suçlamasıyla tutuklandı.
Olay
Yayman köyünde 9 Nisan'da uzman çavuş K.K. (46), mezarlık ziyaretinde otların yakılması konusunda H.H.K. (36) ve kardeşi B.K. (30) ile tartışmıştı.
Tartışmanın büyümesi üzerine K.K'nin tabancayla vurduğu kardeşlerden H.H.K. kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmişti.