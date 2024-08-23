Dinar'da Zincirleme Trafik Kazası: 2 Ölü, 12 Yaralı
Afyonkarahisar'ın Dinar ilçesinde meydana gelen zincirleme trafik kazasında 2 kişi hayatını kaybetti, 12 kişi yaralandı. Şehit Ramazan Günüllü yaya üst geçidi mevkisinde freni patlayan saman balyası yüklü bir tır devrildi ve 9 araç kazaya karıştı. Olay yerine sağlık ve emniyet ekipleri sevk edildi. Kazada 2 kişi hayatını kaybederken, 12 kişi de yaralandı. Yaralılar Sandıklı ve Dinar Devlet Hastanelerine kaldırıldı.
Afyonkarahisar'ın Dinar ilçesinde meydana gelen zincirleme trafik kazasında 2 kişi yaşamını yitirdi, 12 kişi yaralandı.
Şehit Ramazan Günüllü yaya üst geçidi mevkisinde ilk belirlemelere göre freni patlayan saman balyası yüklü 42 AHM 623 plakalı tır devrildi.
Tır ile birlikte 9 aracın karıştığı trafik kazasında ihbar üzerine bölgeye sağlık ve emniyet ekipleri sevk edildi.
Kazada, Halil Güleç ile Kevser Şahin hayatını kaybetti, 3'ü ağır 12 kişi yaralandı. Yaralılar Sandıklı ve Dinar Devlet Hastanelerine kaldırıldı.