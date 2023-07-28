Afyonkarahisar'da meydana gelen trafik kazasının şüphelisi adliyeye sevk edildi

Afyonkarahisar'da geçtiğimiz hafta sonu meydana gelen ve 8 kişinin öldüğü, 13 kişinin de yaralandığı trafik kazasının ardından tedavisi tamamlandıktan sonra gözaltına alınan minibüs şoförü geniş güvenlik önlemleri altında adliyeye sevk edildi.

22 Temmuz'da Çay ilçesinde meydana gelen kazada, Berat K.'nın kullandığı ve tarım işçilerini taşıyan 03 M 5906 plakalı minibüs, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkıp şarampole girip ardından ağaçlara çarparak durabildi. Kazada 8 kişi yaşamını yitirirken 13 kişi yaralandı. Kazada aracı kullanan Berat K.'nın sertifikası olduğu ancak ehliyetinin olmadığı ortaya çıktı. Kazada yaralanan sürücü Afyonkarahisar Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı. Tedavisi tamamlanarak taburcu edilen Berat K., Cumhuriyet Savcılığının talimatıyla jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı. Sürücü Berat K., işlemlerinin ardından geniş güvenlik önlemleri altında adliyeye sevk edilirken, polis ve jandarma ekipleri şahsın adliyeye sevki sırasında adliyeye çıkan yolları bir süreliğine kapattı. - AFYONKARAHİSAR