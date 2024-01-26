Afyonkarahisar'da meydana gelen trafik kazalarında 6 kişi yaralandı
Afyonkarahisar'da meydana gelen trafik kazalarında toplamda 6 kişi yaralandı. İki ayrı kaza sonucunda 3'er kişi yaralandı ve yaralılar hastaneye kaldırıldı.
Afyonkarahisar'da meydana gelen trafik kazalarında 6 kişi yaralandı.
H.A, (33) idaresindeki 03 DZ 038 plakalı kamyonet, Dinar ilçesinde Karabedir köyü yakınlarında şarampole devrildi.
Kazada, sürücü ile araçtaki H.E. (26) ile M.A. (42) yaralandı.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Ambulansla, Dinar Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.
Afyonkarahisar - Eskişehir kara yolu Ahmet Necdet Sezer Kavşağı'nda iki aracın çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı.
Yaralılar, hastaneye kaldırıldı.