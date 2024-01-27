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Afyonkarahisar'da meydana gelen trafik kazalarında 16 kişi yaralandı

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Afyonkarahisar'da meydana gelen trafik kazalarında toplamda 16 kişi yaralandı. İki ayrı kazada meydana gelen yaralılar, Afyonkarahisar'daki hastanelere kaldırıldı.

Afyonkarahisar'da meydana gelen trafik kazalarında 16 kişi yaralandı.

A.A, (52) idaresindeki 43 DK 535 plakalı otomobil, Işıklar beldesinde boş araziye devrildi.

Kazada, sürücü ile araçtaki Ö.K, (33) P.K. (25) ile A.T. (23) yaralandı.

Yaralılar, ihbar üzerine kaza yerine gelen ambulanslarla Afyonkarahisar Devlet Hastanesine kaldırıldı.

İ.A'nın (39) kullandığı 03 SH 270 plakalı otomobil, Yarışlı köyü yakınlarında devrildi.

Kazada, sürücü ile otomobildeki K.Y, (54), H.K. (54) ile K.T. (44) yaralandı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, Afyonkarahisar'daki hastanelere kaldırıldı.

Şuhut ilçesinde meydana gelen trafik kazalarında yaralanan 8 kişi hastanelere götürüldü.

Kaynak: AA / Güncel

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