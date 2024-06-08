Afyonkarahisar'da meydana gelen trafik kazalarında 12 kişi yaralandı
Afyonkarahisar'da meydana gelen trafik kazalarında toplamda 12 kişi yaralandı. Kazaların biri Sandıklı ilçesi Koçhisar köyü yakınlarında, diğeri Gökçealan köyü yakınlarında meydana geldi. Kent merkezinde üç kazada 3 kişi, Dinar'ın Tatarlı beldesinde 2 çocuk ile Emirdağ ilçesinde 1 kişi yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.
Afyonkarahisar'da meydana gelen trafik kazalarında 12 kişi yaralandı.
A.Ş. (64) idaresindeki 38 UD 251 plakalı otomobil, Sandıklı ilçesi Koçhisar köyü yakınlarında A.Ö'nün (30) kullandığı otomobille çarpıştı.
Kazada, 3'ü çocuk 4 kişi yaralandı.
Gökçealan köyü yakınlarında da başka bir aracın şarampole devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı.
Kent merkezinde üç kazada 3 kişi, Dinar'ın Tatarlı beldesinde 2 çocuk ile Emirdağ ilçesinde 1 kişi yaralandı.
Yaralılar, ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.