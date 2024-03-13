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Afyonkarahisar'da metruk evde çıkan yangın söndürüldü

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Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde, sebebi henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Yangında metruk ev kullanılamaz hale gelirken, bitişiğindeki bina da hasar gördü.

Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde iki katlı metruk evde çıkan yangın söndürüldü.

Çakır Mahallesi'ndeki metruk binada henüz sebebi belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

Çevreden, binadan alevlerin yükseldiğini görenler durumu itfaiyeye bildirdi. Bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri yangına hızla müdahale etti.

Ekiplerin çalışmasıyla söndürülen yangında bina kullanılamaz hale gelirken bitişiğindeki binada da hasar oluştu.

Kaynak: AA / Güncel

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