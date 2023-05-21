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Afyonkarahisar'da mermer blok yüklü tırda yangın çıktı

Afyonkarahisar'da mermer blok yüklü tırda yangın çıktı

Güncel Haberler

Afyonkarahisar'da mermer blok yüklü tırın arka tekerinde henüz belirlenemeyen neden dolayı yangı çıktı. Olayda maddi hasar meydana geldi.

Afyonkarahisar'da mermer blok yüklü tırın arka tekerinde henüz belirlenemeyen neden dolayı yangı çıktı. Olayda maddi hasar meydana geldi.

Olay, Afyonkarahisar, Eskişehir karayolu Sivrihisar Cami mevkinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Ş.A. idaresindeki mermer blok yüklü tırın sağ arka tekerinde henüz belirlenemeyen neden dolayı yangın çıktı. Durumu fark eden tır şoförü aracı yol kenarına park ederek alevlere müdahale etti. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri de yangını kısa sürede kontrol altına aldı. Maddi hasarlı atlatılan olayda ölen ya da yaralanan olmadı. - AFYONKARAHİSAR

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel

Sivrihisar Eskişehir Karahisar Güncel Haberler

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