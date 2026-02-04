Afyonkarahisar'da ramazan ayı öncesi marketlerde denetim yapıldı
Ramazan ayı öncesi Afyonkarahisar'da marketlere yönelik denetimler valilik koordinesinde gerçekleştiriliyor. Denetimlerde fiyat etiketi, haksız fiyat artışı, hijyen koşulları ve ürünlerin son tüketim tarihleri inceleniyor.
Afyonkarahisar'da ramazan ayı öncesi marketlere yönelik denetimler sürüyor.
Bu kapsamda valilik koordinesinde Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ile Ticaret İl Müdürlüğü ekiplerince kent genelinde denetimler gerçekleştirildi.
Denetimlerde, başta temel gıda ürünleri olmak üzere fiyat etiketi, haksız fiyat artışı, raf kasa uyumu, ürünlerin son tüketim tarihleri ve hijyen koşulları incelendi.
Denetimlerin ramazan ayı boyunca devam edeceği bildirildi.
Kaynak: AA / Canan Tükelay - Güncel