Haberler

Afyonkarahisar'da ramazan ayı öncesi marketlerde denetim yapıldı

Afyonkarahisar'da ramazan ayı öncesi marketlerde denetim yapıldı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Ramazan ayı öncesi Afyonkarahisar'da marketlere yönelik denetimler valilik koordinesinde gerçekleştiriliyor. Denetimlerde fiyat etiketi, haksız fiyat artışı, hijyen koşulları ve ürünlerin son tüketim tarihleri inceleniyor.

Afyonkarahisar'da ramazan ayı öncesi marketlere yönelik denetimler sürüyor.

Bu kapsamda valilik koordinesinde Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ile Ticaret İl Müdürlüğü ekiplerince kent genelinde denetimler gerçekleştirildi.

Denetimlerde, başta temel gıda ürünleri olmak üzere fiyat etiketi, haksız fiyat artışı, raf kasa uyumu, ürünlerin son tüketim tarihleri ve hijyen koşulları incelendi.

Denetimlerin ramazan ayı boyunca devam edeceği bildirildi.

Kaynak: AA / Canan Tükelay - Güncel
Cumhurbaşkanı Erdoğan Mısır'da! Sisi, kırmızı halıda karşıladı

Beklenen buluşma! Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı böyle karşıladı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İbrahim Tatlıses'le neden barıştı? İşte 25 yıllık küslüğü bitiren Asena'nın ilk sözleri

25 yıllık küslüğü bitiren Asena günler sonra sessizliğini bozdu
Askere giderken bile eşine yazdırdı! 25 yılda ne olduysa bu defterde

Askere giderken bile eşine yazdırdı! 25 yılda ne olduysa bu defterde
Çağdaş Atan 89 gün önce gittiği takımdan kovuldu

89 gün önce gittiği takımdan kovuldu
Günler sonra ortaya çıktı! Zırhlı araç protestocuları böyle ezmiş

Zırhlı araç sokağa inen vatandaşları acımasızca böyle ezmiş
İbrahim Tatlıses'le neden barıştı? İşte 25 yıllık küslüğü bitiren Asena'nın ilk sözleri

25 yıllık küslüğü bitiren Asena günler sonra sessizliğini bozdu
İran Devrim Muhafızları: ABD bize saldırırsa dakikalar içinde İsrail'i vururuz

Teyakkuza geçtiler: Saldırıya uğrarsak ilk hedefimiz o ülke olur
Suikasta kurban giden Seyfülislam Kaddafi'nin son mesajı ortaya çıktı

Kan donduran suikast! Bir gün önce yolladığı sesli mesaj ortaya çıktı