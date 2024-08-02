Afyonkarahisar'da Lokantada Hırsızlık Olayı

Afyonkarahisar'ın Sinanpaşa ilçesinde bir lokantadaki başka bir müşterinin içerisinde ziynet eşyalarını çalıp otomobille kaçan şüpheli yalandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Taşoluk beldesindeki bir lokantada mola veren B.Ç, içerisinde altın zincir, bileklik ve yüzüğünün bulunduğu çanta çalındı.

Durumun jandarmaya bildirilmesi üzerine olay yerine ekip sevk edildi.

Yaşanan hırsızlık olayını alınan ifadeler ile kamera kayıtlarının incelenmesi sonucu E.T'nin gerçekleştirdiğini ve otomobille kaçtığını tespit etti.

Şüpheliyi kısa sürede yakalayan ekipler, ziynet eşyalarının bulunduğu çantayı sahibine teslim etti.