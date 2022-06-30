Afyonkarahisar'da LGS'de tam puan alan öğrenci başarısının sırrını açıkladı - Haberler

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Afyonkarahisar'da LGS'de tam puan alan öğrenci başarısının sırrını açıkladı

AA - Arif Yavuz - Güncel
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Afyonkarahisar'da LGS'de tam puan alan öğrenci başarısının sırrını açıkladı

Afyonkarahisar'da Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında 5 Haziran'da yapılan merkezi sınavdan 500 tam puan alan Onur Yılmaz, başarısının sırrını bol test çözmeye bağladı.

Afyonkarahisar'da Liselere Geçiş Sistemi ( Lgs ) kapsamında 5 Haziran'da yapılan merkezi sınavdan 500 tam puan alan Onur Yılmaz, başarısının sırrını bol test çözmeye bağladı.

Mareşal Fevzi Çakmak Ortaokulu öğrencisi Yılmaz, AA muhabirine, LGS'ye hazırlanmaya erken başlamasının başarısında önemli katkısı olduğunu söyledi.

Günde 100-150 test çözerek çalıştığını anlatan Yılmaz, "Test sayısını yıl sonuna doğru 300-400'e çıkardım. Ben biraz fazla test çözdüm. LGS'ye girecek arkadaşlara da test çözmelerini ve deneme sınavı yapmalarını öneriyorum." dedi.

Yılmaz, sınav süresince her hafta dinlenmek amacıyla sosyal etkinliklerini yaptığını vurguladı.

LGS'de 500 tam puan aldığı için mutlu olduğunu aktaran Yılmaz, "Başarımda ailem ve okuldaki öğretmenlerimin çok büyük katkısı oldu. Bu süreçte bana desteğini esirgemeyen herkese teşekkür ediyorum. 2023'te sınava girecek arkadaşlara da başarılar diliyorum." diye konuştu.

Baba İbrahim Yılmaz da LGS'de 500 tam puan alan oğlu Onur'la gurur duyduğunu belirterek, "Sınava hazırlanan oğluma hiçbir zaman ders çalış diye baskı yapmadık. Onur, kendi kararlarını almasını bildi. Ne zaman ders çalışacağını, gezeceğini ve sosyal etkinliklere katılacağını kendisi belirledi. Biz de anne ve baba olarak her zaman yanında olduk." ifadesini kullandı.

Afyonkarahisar İl Milli Eğitim Müdürü Metin Yalçın ile Mareşal Fevzi Çakmak Ortaokulu Müdürü Bülent Seyrekli, LGS'de başarı gösteren Onur Yılmaz'ı ödüllendireceği bildirildi.

AA / Arif Yavuz - Güncel

Onur Yılmaz Karahisar LGS Güncel Haberler

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