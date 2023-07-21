Afyonkarahisar'da Lastiği Patlayan Otomobil Şarampole Uçtu, 2 Kişi Yaralandı

Afyonkarahisar'da lastiği patlayan bir otomobil, kontrolden çıkarak şarampole uçtu. Kazada sürücü ve yanındaki bir kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı. Jandarma olayla ilgili inceleme başlattı.

Afyonkarahisar'da lastiği patladığı için kontrolden çıkarak şarampole giren otomobilde 2 kişi yaralandı.

Kaza, kent merkezi Salar Kavşağı'nda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, A.Y., idaresindeki 03 AEY 571 plakalı otomobil lastiği patladığı için kontrolden çıktı. Araç ardından yol kenarındaki şarampole girerek durabildi. Kazada sürücü ile yanında bulunan İ.Y., yaralandı. Yaralılar sonrasında çevredekilerin haber vermesi ile olay yerine gelen 112 Acil servis ambulansı ile Afyonkarahisar Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kazanın ardından jandarma tarafından inceleme başlatıldı. - AFYONKARAHİSAR