Afyonkarahisar'da kuyuya düşen yavru köpeği AFAD ekibi kurtardı - Haberler

Afyonkarahisar'da kuyuya düşen yavru köpeği AFAD ekibi kurtardı
AA - Arif Yavuz - Güncel
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Afyonkarahisar'da kuyuya düşen yavru köpek, Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekibince kurtarıldı.
Afyonkarahisar'da kuyuya düşen yavru köpek, Afet ve Acil Durum Müdürlüğü ( Afad ) ekibince kurtarıldı.
Demirçevre Mahallesi'nde 10 metre yüksekliğinde kuruyan su kuyusuna düşen yavru köpeğin seslerini duyanlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.
Bölgeye gelen AFAD ekipleri, kuyuda mahsur kalan yavru köpeği, kısa sürede merdiven yardımıyla bulunduğu yerden çıkararak, sahibine teslim etti.
AA / Arif Yavuz - Güncel