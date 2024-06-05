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Afyonkarahisar'da Kurban Bayramı öncesi hayvan satışları denetleniyor

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Afyonkarahisar'da Kurban Bayramı öncesi satışa çıkarılan hayvanlara yönelik kontrol ve denetim yapılıyor. İl Tarım ve Orman Müdürü Özkan Parlak, hayvan pazar yerlerinde veteriner hekimlerin denetim ve kontrollerini sürdürdüğünü belirtti.

Afyonkarahisar'da Kurban Bayramı öncesi satışa çıkarılan hayvanlara yönelik kontrol ve denetim yapılıyor.

İl Tarım ve Orman Müdürü Özkan Parlak, AA muhabirine, Afyonkarahisar'ın hayvan varlığı açısından Türkiye'de önemli bir konumda olduğunu söyledi.

Kentte 1 milyon 100 bin civarında küçükbaş ile 355 bin büyükbaş bulunduğunu aktaran Parlak, "Şehrimizde çevre il ve ilçelerden besicilerin hayvan getirdiği merkeze bağlı Çayırbağ beldemiz ile Şuhut ilçemizde pazar yeri mevcut. Bu iki hayvan pazarımız satış hareketliliğinin yaşandığı noktalar. Afyonkarahisar'dan çevre illere kurbanlık için 40 bin civarında küçükbaş, 10 bin civarında da büyükbaş gönderiyoruz." diye konuştu.

Parlak, kurbanlık hayvanlar için düzenlenmiş sağlık raporları ve kulak küpelerinin incelendiğini belirterek, "Hayvan pazar yerlerimizde kurumumuza bağlı veteriner hekimler, denetim ve kontrollerini sürdürüyor. Bu süreçte vatandaşlardan gelen sorulara anında cevap veriyorlar. Ayrıca, kurbanlık alacak vatandaşların Tarım ve Orman Bakanlığının 'Tarım Cebimde' uygulamasını kullanmasını öneriyoruz." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA / Güncel

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