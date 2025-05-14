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Afyonkarahisar'da Kurban Bayramı Hazırlıkları: Hayvan Pazarında Hareketlilik Başladı

Afyonkarahisar'da Kurban Bayramı Hazırlıkları: Hayvan Pazarında Hareketlilik Başladı
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Afyonkarahisar'daki hayvan pazarında Kurban Bayramı dolayısıyla yoğunluk arttı. Büyükbaş kurbanlık satış fiyatları 80 ile 200 bin lira arasında değişirken, fiyatların bayram yaklaştıkça düşme eğiliminde olduğu belirtiliyor.

Afyonkarahisar'da yaklaşan Kurban Bayramı dolayısıyla hayvan pazarında hareketlilik başladı.

Çayırbağ beldesindeki hayvan pazar yerine gelenler, kurbanlıklarını seçiyor.

Hayvan satıcısı Şükrü Demir AA muhabirine, pazarda büyükbaşların satış fiyatının 80 ile 200 bin lira arasında değiştiğini söyledi.

Satıcılardan Şahin Keskin de kurbanlık hayvan fiyatlarının bayram yaklaştıkça düşme eğiliminde olduğunu ifade etti.

Kaynak: AA / Arif Yavuz - Güncel
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