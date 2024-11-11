Afyonkarahisar'da Kur'an Kursu Binasında Yangın

AFYONKARAHİSAR'da Kur'an kursu binasında çıkan yangın hasara neden olurken, dumandan etkilenen 2 öğrenci tedbir amacıyla hastaneye götürüldü.

Afyonkarahisar'ın merkez Salar beldesinde İl Müftülüğü'ne bağlı Fatih Kur'an Kursu'na ait 3 katlı binada yangın çıktı. İkinci kattaki yatakhanede bilinmeyen nedenle çıkan yangına müdahale için çok sayıda itfaiye ekibiyle sağlık, jandarma ve AFAD ekipleri bölgeye sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle söndürülen yangın sonrasında binada hasar oluştu. Dumandan etkilenen 2 öğrenci tedbir amacıyla Afyonkarahisar Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Kursta kalan diğer 57 öğrenci ise farklı binalara gönderildi. Yangınla ilgili jandarma tarafından soruşturma başlatıldı.

HABER- KAMERA: Ali Fuat GÜÇLÜER / AFYONKARAHİSAR