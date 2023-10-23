Afyonkarahisar'da Kumar ve Yasa Dışı Bahis Operasyonu: 6 Kişiye Para Cezası

Afyonkarahisar'da güvenlik güçleri tarafından yapılan 'kumar, tombala, oyun makineleri ve yasa dışı bahis uygulamasında' 6 şüpheli şahsa 20 bin 275 TL para cezası kesildi. Kentte ve ilçelerinde gerçekleştirilen 'şok' uygulamasında toplamda 17 bin 728 TL trafik cezası kesildi.

Afyonkarahisar'da güvenlik güçleri tarafından yapılan 'kumar, tombala, oyun makineleri ve yasa dışı bahis uygulamasında' 6 şüpheli şahsa 20 bin 275 TL para cezası kesildi.

Kentte ve ilçelerinde güvenlik güçleri tarafından 'şok' uygulaması yapıldı. Uygulama 24 polis ekibi ve 112 personelin katılımıyla gerçekleşti. Yapılan araç denetiminde bin 725 şahsın Genel Bilgi Taraması (GBT) yapıldı. Uygulamada 90 araç sürücüsünün GBT üzerinden ruhsat ve evrak kontrolleri yapıldı. 6 araç sürücüsüne trafik kurallarına uymama suçlarından dolayı 17 bin 728 TL para cezası kesildi.. Uygulamada bir işyeri sahibine kumar oynanması için yer ve imkan sağlama suçu olmak üzere toplam 6 kişiye 20 bin 275 TL para cezası kesildi. - AFYONKARAHİSAR