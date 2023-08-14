Afyonkarahisar'da kumar ve yasa dışı bahis denetimi yapıldı

Afyonkarahisar'da polis tarafından 'kumar, tombala, oyun makineleri ve yasa dışı bahis' denetimi gerçekleştirildi. Denetim sonucunda 4 şahıs ve 2 iş yeri hakkında işlem yapıldı.

Afyonkarahisar'da polis tarafından 'kumar, tombala, oyun makineleri ve yasa dışı bahis' denetimi gerçekleştirildi.

Ülke genelinde gerçekleştirilen " kumar, tombala, oyun makineleri ve yasa dışı bahis' denetimi Afyonkarahisar'da da yapıldı. Denetime 97 polis katıldı. Yapılan denetimde 79 işyeri kontrol edilirken, 623 şahsın ise Genel Bilgi Taraması (GBT) üzerinden kimlik sorgulamaları yapıldı. Denetim sonrasında 4 şahıs ve 2 iş yeri hakkında işlem yapıldığı bildirildi. - AFYONKARAHİSAR