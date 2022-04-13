Afyonkarahisar'da kumar oynayan 8 kişiye 12 bin 733 lira ceza uygulandı - Haberler

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Afyonkarahisar'da kumar oynayan 8 kişiye 12 bin 733 lira ceza uygulandı

AA - Arif Yavuz - Güncel
Afyonkarahisar'da kumar oynayan 8 kişiye 12 bin 733 lira ceza uygulandı

Afyonkarahisar'da bir evde kumar oynayan 8 kişiye 12 bin 733 lira para cezası verildi.

Afyonkarahisar'da bir evde kumar oynayan 8 kişiye 12 bin 733 lira para cezası verildi.

Zafer Mahallesi Sakarya Caddesi'ndeki bir evde kumar oynandığı bilgisini alan İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, adrese baskın düzenledi.

Ekipler, evde yaptığı aramada, ruhsatsız tabanca, uyuşturucu kullanma aparatı, skor defteri, iskambil kağıtları ile 5 mermi ele geçirdi.

Kumar oynadıkları tespit edilen 8 kişiye toplam 12 bin 733 lira para cezası uyguladı.

Ev sahibi İ.K. hakkında "kumar oynanması için yer ve imkan sağlamak", S.G. hakkında da "ruhsatsız silah bulundurmak" suçlarından adli işlem yapıldı.

Uyuşturucu kullanma aparatına ilişkin de 2 şüpheli, Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerine teslim edildi.

AA / Arif Yavuz - Güncel

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