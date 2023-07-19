Afyonkarahisar'da kumar oynatılan işyerine işlem başlatıldı

Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri gerçekleştirdiği denetimlerde kumar oynatıldığı belirlenen bir işyeri hakkında işlem başlattı.

Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri denetimlerine devam ediyor. Bu uygulamalar çerçevesinde ülke genelinde eş zaman, "Kumar, tombala, oyun makineleri ve yasa dışı bahis uygulaması" denetimi yapıldı. Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri 22 ekip, 78 personel ile gerçekleştirdiği denetimlerde 85 işyeri ve 556 şahsı denetledi. Yapılan sorgulama ve denetimlerde bir iş yeri hakkında işlem başlatıldı. - AFYONKARAHİSAR