Üye Girişi
Haberler

Afyonkarahisar'da kötü hava şartları hayatı olumsuz etkiledi

Haberin videosunu izle
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Afyonkarahisar'da etkili olan kötü hava şartları birçok olumsuzluğu da beraberinde getirdi. Rüzgar ağaçları devirirken, dolu yağışı hayatı durma noktasına getirdi. Yollardaki devrilen ağaçları trafik polisleri kaldırdı.

Afyonkarahisar'da kötü hava şartları hayatı olumsuz etkiledi

Yollara devrilen ağaçları polisler kaldırdı, dolu yağışı hayatı durma noktasına getirdi

AFYONKARAHİSAR - Afyonkarahisar'da etkili olan kötü hava şartları birçok olumsuzluğu da beraberindeki getirirken, kentin birçok bölgesinde rüzgar ağaçları devirdi. Devrilen ağaçları yollardan trafik polisleri kaldırırken, birçok ilçede de dolu ve yağmur yağışı etkili oldu.

Kentte akşam saatlerinde etkili olan rüzgarlı ve yağışlı hava hayatı olumsuz etkiledi. Afyonkarahisar-Denizli karayolunda rüzgardan dolayı kırılan ağaçlar yola devrildi. Yoldaki ağaçları ise o sırada bölgede devriye gezen trafik polisleri düştükleri yerden kaldırdı. Polislerin ağaçları kaldırması yaşanabilecek kazaların da önüne geçti.

Rüzgarın etkili olduğu bir başka yer ise Şuhut ilçesi oldu. İlçede bazı köylerde ağaçlarda rüzgarın şiddetine dayanamayarak devrildi. Bazı köylerde ağaçların elektrik iletim hatlarının üzerine devrilmesinde dolayı kısa süreli elektrik kesintileri yaşandı.

Emirdağ ilçesinde dolu yağışı hayatı olumsuz etkilerken, ilçede fındık büyüklüğünden yağan dolu kısa sürede etkili oldu.

Kent merkezindeki ise sağanak yağış kısa süreliğine de olsa etkili olurken, bazı yollarda yağıştan dolayı su birikintileri oluştu. Yağış trafiği de olumsuz etkiledi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel

trafik Yaşam Güncel Haberler

Son anket yayınlandı! CHP ile AK Parti arasındaki makas iyice açılıyor

Son anket yayınlandı! CHP ile AK Parti arasındaki makas iyice açılıyor

 Sınırda makam aracıyla insan kaçakçılığı! Tuğgeneral emekliliğe sevk edildi

Sınırda makam aracıyla insan kaçakçılığı! Tuğgeneral emekliliğe sevk edildi

 Fahiş fiyat ve stokçuluk cezalarını artıran teklif yasalaştı

Fahiş fiyat ve stokçuluk cezalarını artıran teklif yasalaştı

Bakmadan Geçme

Ethereum EFT onayı ne zaman, onay gerçekleşti mi? Polis tayinleri ne zaman 2024? #129300 Galatasaray seçimi ne zaman, yarın mı? Son Depremler! Bugün İstanbul'da deprem mi oldu? 24 Mayıs AFAD ve Kandilli deprem listesi! 24 Mayıs Ankara'da, İzmir'de deprem mi oldu? 24 Mayıs Konya'da elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler! (GÜNCEL) MEDAŞ Konya elektrik kesintisi ne zaman bitecek? 24 Mayıs 2024 Antalya elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER Antalya'da elektrikler ne zaman gelecek? 24 Mayıs Gaziantep elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER Gaziantep'te elektrikler ne zaman gelecek? Gaziantep'te elektrik kesintisi! 24 Mayıs İstanbul elektrik kesintisi! ELEKTRİKLER NE ZAMAN GELECEK? İstanbul'da elektrik kesintisi! 24 Mayıs Manisa elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Manisa'da elektrik ne zaman gelecek? Manisa'da elektrik kesintisi! 24 Mayıs İzmir GEDİZ elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! İzmir'de elektrik ne zaman gelecek? İzmir'de elektrik kesintisi! 24 Mayıs Ankara elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Ankara'da elektrikler ne zaman gelecek? Ankara'da elektrik kesintisi! 24 Mayıs 2024 On Numara çekiliş sonuçları açıklandı mı? On Numara sonuçları saat kaçta? On Numara CANLI izle! Bugün kazanan numaralar neler? 24 Mayıs Adana elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER Adana'da elektrikler ne zaman gelecek? Adana'da planlı elektrik kesintileri! 24 Mayıs 2024 Resmi Gazete ATAMA KARARLARI! Bugünün kararları neler? 24 Mayıs Resmi Gazete yayımlandı! 32266 sayılı Resmi Gazete atamalar listesi! Aziz Yıldırım'ın yönetim listesinde kimler var? İşte Aziz Yıldırım'ın yönetim kurulu!
İstanbul'da pastanede silahlı çatışma: 3 ölü, 5 yaralı

İstanbul'da pastanede silahlı çatışma: 3 ölü, 5 yaralı
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title