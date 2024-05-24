Afyonkarahisar'da kötü hava şartları hayatı olumsuz etkiledi

Yollara devrilen ağaçları polisler kaldırdı, dolu yağışı hayatı durma noktasına getirdi

AFYONKARAHİSAR - Afyonkarahisar'da etkili olan kötü hava şartları birçok olumsuzluğu da beraberindeki getirirken, kentin birçok bölgesinde rüzgar ağaçları devirdi. Devrilen ağaçları yollardan trafik polisleri kaldırırken, birçok ilçede de dolu ve yağmur yağışı etkili oldu.

Kentte akşam saatlerinde etkili olan rüzgarlı ve yağışlı hava hayatı olumsuz etkiledi. Afyonkarahisar-Denizli karayolunda rüzgardan dolayı kırılan ağaçlar yola devrildi. Yoldaki ağaçları ise o sırada bölgede devriye gezen trafik polisleri düştükleri yerden kaldırdı. Polislerin ağaçları kaldırması yaşanabilecek kazaların da önüne geçti.

Rüzgarın etkili olduğu bir başka yer ise Şuhut ilçesi oldu. İlçede bazı köylerde ağaçlarda rüzgarın şiddetine dayanamayarak devrildi. Bazı köylerde ağaçların elektrik iletim hatlarının üzerine devrilmesinde dolayı kısa süreli elektrik kesintileri yaşandı.

Emirdağ ilçesinde dolu yağışı hayatı olumsuz etkilerken, ilçede fındık büyüklüğünden yağan dolu kısa sürede etkili oldu.

Kent merkezindeki ise sağanak yağış kısa süreliğine de olsa etkili olurken, bazı yollarda yağıştan dolayı su birikintileri oluştu. Yağış trafiği de olumsuz etkiledi.