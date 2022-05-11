Afyonkarahisar'da köprü demirine çarpan otomobildeki bir kişi öldü, bir kişi yaralandı - Haberler

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Afyonkarahisar'da köprü demirine çarpan otomobildeki bir kişi öldü, bir kişi yaralandı

AA - Arif Yavuz - Güncel
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Afyonkarahisar'da köprü demirine çarpan otomobildeki bir kişi öldü, bir kişi yaralandı

Afyonkarahisar'ın Çay ilçesinde köprü demirine çarpan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti, bir kişi yaralandı.

ÇAY, AFYON (AA) - Afyonkarahisar'ın Çay ilçesinde köprü demirine çarpan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti, bir kişi yaralandı.

Yusuf Saf (20) idaresindeki 34 DAE 44 plakalı otomobil, Afyonkarahisar-Konya kara yolunda Eber köyü yakınlarındaki köprünün demirine çarptı.

Sürücü ile otomobildeki Mesut Şaşmaz (31) ağır yaralandı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Ambulanslarla, Çay Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan sürücü Saf, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Durumu ağır olan Şaşmaz da Afyonkarahisar Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.

AA / Arif Yavuz - Güncel

Karahisar, Otomobil, Eber, Çay, Güncel, Haberler

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