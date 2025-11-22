Haberler

Afyonkarahisar'da Köpek Dövüşüne Operasyon: 12 Şüpheli Gözaltında

Afyonkarahisar'da köpek dövüştüren 12 şüpheli, jandarma ekiplerinin düzenlediği operasyonla gözaltına alındı. Dron yardımıyla tespit edilen dövüş alanında gerçekleştirilen operasyonda organizatörler de yer aldı.

Afyonkarahisar'da köpek dövüştüren 12 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Çayırbağ beldesi kırsalında köpek dövüşü yapılacağı ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Bölgeye giden ekipler, dron yardımıyla köpek dövüştürülen bölgeyi tespit etti.

Düzenlenen operasyonda, organizasyonu yapan 2 kişinin de aralarında bulunduğu 12 şüpheli suçüstü yakalandı.

Savcılık talimatıyla gözaltına alınan 12 şüpheliye adli işlem uygulandı.

Dövüştürülen 2 köpek, koruma altına alınarak hayvan barınağına teslim edildi.

Kaynak: AA / Arif Yavuz - Güncel
